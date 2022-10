Zalewski salto triplo. Ora è fondamentale come terzino destro

[...] Dieci piccole sfide personali per tornare ad essere decisivo come nella scorsa stagione e mettere un’ipoteca definitiva sulla convocazione per il Qatar. Per Nicola Zalewski inizia una nuova vita da terzino destro, come successo già giovedì sera contro il Betis Siviglia, quando dopo l’infortunio di Celik è stato spostato dall’altra parte. Una soluzione tattica su cui Mourinho lavorava da un po’, ma che ora è diventata inevitabilmente necessità. [...] Un fattore che lo aiuterà anche nella maturazione e lo completerà come bagaglio tecnico-tattico. “Zalewski può giocare un po’ ovunque, si è trasformato in un bel giocatore. Per noi è importante, a prescindere che sia in campo o in panchina” ha detto Mourinho mercoledì scorso. In queste dieci partite che lo aspettano, Zalewski si gioca tanto, tra cui la convocazione per il Mondiale.

(gasport)