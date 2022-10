Ieri a Trigoria Zalewski si è allenato con il gruppo, dopo la gastroenterite che lo aveva costretto a saltare la sfida con il Napoli. Una buona notizia sulle fasce per Mourinho in vista della sfida contro l'HJK Helsinki. A sinistra potrebbe giocare Viña, con il polacco a destra. Nessun problema per Cristante, che ha preso un colpo al polso sinistro con il Napoli e indossa un tutore. Sarà out per squalifica Zaniolo.

(Gasport)