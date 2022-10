Vincere a Verona per superare la Lazio

Il regalo è arrivato da uno che a Trigoria ci ha passato oltre cinque anni, tra alti e bassi, ma che per un po’ ha avuto anche l’appellativo di Comandante. Quel gol del temporaneo 2-1 di Fazio ieri all’Olimpico non ha solo lanciato la Salernitana, ma ha ridato fiato anche alle aspettative ed ai traguardi della Roma. [...] Operazione sorpasso, dunque. Per cancellare anche l’amarezza per la sconfitta interna di domenica scorsa, quello 0-1 incassato contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti. Per riuscirci, però, i giallorossi oggi dovranno migliorare soprattutto in una cosa, la pressione alta. In buona sostanza la Roma non va praticamente quasi mai a recuperare la palla nella metà campo avversaria. Un po’ perché il centrocampo fatica ad alzarsi e a sostenere il pressing, un po’ proprio per le strategie tattiche di Mourinho, che in più di una partita ha deciso di abbassare il baricentro, per compattarsi e poi cercare di far male nello spazio, grazie alle ripartenze. [...]

(gasport)