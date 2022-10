VERONA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Giocherà Zalewski al posto di Spinazzola. Camara dal 1'. Ballottaggio tra Smalling e Kumbulla

Vietato sbagliare questa sera, per sorpassare la Lazio e posizionarsi nei primi posti della classifica. Alle 18.30 i giallorossi di Mourinho affronteranno il Verona senza Spinazzola , al suo posto ci sarà Zalewski. In difesa potrebbe riposare Smalling, ma resta favorito a Kumbulla. Cristante e Camara a centrocampo, con Matic in panchina. Abraham sarà in attacco con Zaniolo e Pellegrini dietro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA REPUBBLICA: Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbula; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham.

IL ROMANISTA: Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Abraham.