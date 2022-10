Vergine: “Il nostro scudetto? Portare i giovani in prima squadra”

"Le classifiche contano, ma solo se le vittorie diventano uno strumento. I nostri scudetti in realtà sono i giocatori che diamo alla prima squadra". Concettualmente inappellabile.

È la filosofia di Vincenzo Vergine, dall’estate 2021 responsabile del settore giovanile della Roma. Un vivaio che ciclicamente nella storia ha collezionato trionfi, costruendo giocatori. Un po’ quello che succede anche negli ultimi tempi a Trigoria, dove solo lo scorso anno sono arrivati uno scudetto (Under 16), una finale persa più per sfortuna che per demerito (Primavera) e tre semifinali (Under 15, 17 e 18) [...]

(gasport)