Un attacco con la mira storta

[...] Guardi la classifica, ad esempio, e sentenzi: in fondo, la vita non è così brutta a un punto dalla zona Champions, +3 rispetto al passato campionato, più sei sulla Juventus e più quattro sull'Inter. Poi, però (ri)guardi le partite e ti metti le mani tra i capelli, perché - come accaduto contro il Lecce (non il Real Madrid...) in 10 per un'ora abbondante - non riesci a far gol su azione neppure con la porta spalancata. [...] Contano i risultati, certo, ma la qualità (sia tecnica che tattica) non può essere accantonata in nome della quantità. Dunque, che squadra è la Roma? Indecifrabile, contraddittoria, discontinua, inaffidabile. Paradossale, soprattutto. [...]

Di certo, nell'analisi dell'intera faccenda si deve tener conto dello strettissimo legame che la squadra ha con gli infortuni. Con tre rinforzi estivi - Wjinaldum, Celik e Dybala - via via usciti di scena in maniera traumatica. [...]

La Roma costruisce ma chi dovrebbe segnare non segna. Piedi fucilati, mira storta, mancanza di cinismo, testa tra le nuvole, pippaggine, sfiga? Di tutto un po'. Ma questo non può, non deve essere una attenuante di fronte ai poveri numeri dell'attacco e ai ricchi contratti degli attaccanti.

(La Repubblica - M. Ferretti)