Tutte le strade portano all'ibrido. E pure l'Olimpico studia il cambio

Come se la passano i campi della SerieA? Dopo il caso Olimpico rilanciato domenica dalle dichiarazioni di Maurizio Sarri al termine di Lazio-Udinese, con relativo impegno comune fra il club biancoceleste e Sport e Salute per lavorare alla soluzione, che succede altrove? Una prima panoramica non presenta grandi criticità, piuttosto una rotta ormai consolidata: la tendenza semprepiùmarcata a ricorrere alla cosiddetta soluzione “ibrida”, in pratica a un misto di erba naturale e sintetica. (...) E si spera che da Roma possa arrivare qualche buona notizia anche grazie allo spirito di collaborazione fra la società proprietaria e i due club. Potrebbe esserci un piccolo miglioramento per Roma-Napoli.Per un intervento strutturale, il rizollamento, si dovrà aspettare la sosta per i Mondiali. (...) L’eventuale scelta “ibrida” riguarderà quasi sicuramente la prossima stagione. Il futuro “misto” sembra inevitabile per l’Olimpico perché i ritmi di utilizzo dello stadio potrebbero essere ancora maggiori. (...)

(gasport)