Tutta la felicità di papà Victor: «Adesso siamo davvero forti»

Ieri, durante Roma-Napoli, Victor

ha sfruttato l'unico errore di, gli ha rubato il tempo, ha fatto scivolare il pallone e ha siglato un gol straordinario per velocità di esecuzione e angolo di tiro. L'attaccante ha regalato l'undicesima vittoria consecutiva al, mentre prima della rete aveva avuto un'occasione migliore: innescato da Lozano, aveva fallito con un diagonale troppo chiuso sul secondo palo. E al termine della gara ha dedicato la vittoria «alla mia famiglia, a chi mi è stato accanto in queste settimane».

Per Osimhen sono state settimane particolari perché da un lato c'era la felicità per la nascita della figlia, dall'altro la difficoltà al rientro dopo un mese di infortunio, ma come ha avuto la possibilità si è “mangiato” il campo. «Non voglio pensare dove possiamo arrivare, ma siamo davvero forti e lo abbiamo dimostrato anche contro una squadra tosta come la Roma», ha aggiunto.

(Gasport)