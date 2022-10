Totti e Noemi, prima foto

IL TEMPO (F. FREDELLA) - Non si nascondono più. Adesso Totti e Noemi fanno davvero sul serio: spuntano le prime foto insieme sul settimanale «Diva e donna», scattate in occasione del compleanno dell’ex capitano della Roma. Una foto che vale oro in questo momento in cui Totti, Ilary e Noemi Bocchi (giovane modella - influencer romana) sono finiti nel tritacarn emediatico. Il Pupone festeggia il suo compleanno in compagnia della nuova fidanzata, ma ci sono anche i figli Cristian e Chanel oltre agli amici più cari. Che non parlano e restano in silenzio. Nessuna intervista ufficiale. Totti festeggia 46 anni al ristorante l’Isola del Pescatore nellanotte tra il 26 e il 27 settembre. Sembra che il party, riservatissimo, sia stato organizzato da Noemi. Musica, menù a base di pesce e l'amato mare di Santa Severa, a due passi dalla Capitale. Una festa che finisce subito sui social: siti e giornali ne parlano. E Ilary Blasi risponde con una cannonata su Instagram. La conduttrice di Canale 5 si mostra in giro per le vie del centro di Roma e alle sue spalle spunta un negozio che vende Rolex. Così, tira in ballo proprio quegli orologi costosissimi, un vero status symbol per antonomasia, che il Pupone colleziona da sempre. E conserva in cassaforte. Secondo la sua versione dei fatti quegli orologi sarebbero spariti e nel tira e molla delle responsabilità finisce nel mirino proprio la Blasi. Che, però, si difende dalle accuse minacciando di denunciare chi racconta fake news. Chi avrebbe rubato quegli orologi? Mistero, per adesso. Sui social, la conduttrice dell'Isola dei famosi, risponde a modo suo all’ex marito con un sorriso irriverente e un tag che lascia tutti senza parole. La rottura tra Ilary e Francesco avviene all'improvviso nel corso di una calda giornata di inizio estate. Dagospia da tempo parla di crisi in atto, ma loro smentivano tutto con video e foto insieme. Una messa in scena per placare i giornalisti, che da tempo erano sulle loro tracce. Poi arriva l'annuncio con due note stampa all’Ansa. E il silenzio. Nessuna foto insieme, una vacanza da ex: lei in Africa, lui sul litorale romano. Intanto, spuntano altre indiscrezioni: pare che Ilary abbia ingaggiato, alcuni mesi fa, un investigatore privato. Si tratterebbe di Ezio Denti, uno dei più importanti detective che ha seguito importantissimi casi di cronaca. Lui, però, non conferma e non smentisce: sceglie la strada del silenzio. Non può sbilanciarsi per il bene di tutti. Ora Totti e Ilary mettono palla al centro e giocano i supplementari in tribunale perché non riescono a trovare un accordo con gli avvocati. Pare, da rumors, che lei voglia 37 mila euro al mese e lui ne voglia versare 7 mila per i figli. Un lungo braccio di ferro, che adesso continuerà in tribunale. Davanti ai giudici.