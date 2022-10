Tocca a Irrati. A Bergamo fischia Abisso

IL TEMPO - L’Aia ha designato Massimiliano Irrati per dirigere Roma-Napoli, al Var ci sarà Di Paolo. In stagione, l'unica gara dei giallorossi diretta dal fishchietto di Pistoia è stata quella contro la Juventus (1-1 all'Allianz Stadium). Il bilancio totale parla di 23 gare, con 12 vittorie della Roma, 6 pareggi e 5 sconfitte. Nei 5 precedenti con lo Special One in panchina sono arrivate 4 vittorie nella scorsa stagione (Genoa, Atalanta, Lazio e Torino), mentre Di Paolo era al Var nella sfida del Maradona finita 1-1, con proteste del tecnico giallorosso. L’ultima sconfitta del Napoli con Irrati risale al campionato 2015/16 a Udine. Non entusiasma la Lazio la designazione di Rosario Abisso per la gara di domenica a Bergamo con l’Atalanta. I precedenti col fischietto siciliano sono però positivi: in 14 gare, i biancocelesti hanno guadagnato 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Al Var ci sarà Di Bello, presente in sala video nella contestata gara col Torino del 2017