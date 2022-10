Tifosi in festa per lo stadio

IL TEMPO - C’è aria di festa a Pietralata, il quartiere a est della Capitale che ospiterà il nuovo stadio della Roma, ma anche qualche preoccupazione per l’impatto che la nuova arena giallorossa potrebbe generare sul traffico. L’entusiasmo per l’annuncio ufficiale, arrivato lunedì, si respirava già da qualche tempo tra i romanisti che abitano in zona. «Non vedono l’ora di vedere ’sto stadio», racconta Silvia, che lavora in un bar in via delle Cave di Pietralata. «Sono contenti tutti, visto che così si rivaluterà anche il quartiere, è una bellissima notizia», continua Cesare, un anziano affezionato della caffetteria. L’impianto, infatti, secondo molti si tradurrà in investimenti, strutture e servizi. Della stessa idea sono anche gli studenti della zona, che dista poco da una delle sedi distaccate dell’università Sapienza. «Se verrà promossa di più la metro, con più corse, la gente sarà anche più invogliata a prenderla. È più comodo e non devi cercare parcheggio», sottolinea Francesca, che però aggiunge «Ho un po’ il timore per gli affitti, non si sa se si alzeranno o scenderanno». Anche da parte delle istituzioni locali le aspettative sono alte. «Per noi significa molto: ricucire una ferita urbanistica presente da molti anni», spiega il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti. Con l’impianto, infatti, verrà recuperata l’area abbandonata dell’ex Sdo: si tratta di uno spazio di circa 20 ettari delimitato da via dei Monti Pietralata, via dei Monti Tiburtini, via Chiaromonte e via degli Aromi. Sul fronte viabilità, il mini sindaco Umberti conclude: «Dovrà cambiare lo stile di vita dei tifosi, dovranno abituarsi ad andare allo stadio con la metropolitana, visto che nelle vicinanze sono presenti quattro stazioni. Il problema del traffico nel tempo si risolverà da solo». Guardando allo stato in cui versano le fermate metro, però, l’ipotesi è che possa rendersi necessario potenziare i collegamenti. La preoccupazione è soprattutto per il grande flusso di pendolari e tifosi che si riverseranno nella zona. «Qualcuno è contento, qualcuno un po’ meno, si temono grosse ripercussioni sul traffico», spiega un negoziante. «Siamo contenti se non intasa tutta Roma - precisa un altro - Speriamo la gestiscano meglio di Tor di Valle. Roma già è complicata così»