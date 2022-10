Tammy, la riscossa inizia con il Betis. Olimpico sold-out

La cura Mourinho inizia a dare risultati su Tammy Abraham. La panchina a San Siro contro l'Inter alla vigilia dei suoi 25 anni (ieri cena di gruppo con la squadra per festeggiare il compleanno) è stata un messaggio chiaro: o l’inglese torna ad essere il bomber dello scorso anno oppure il tecnico è pronto a farne a meno, dimostrando così di non fare sconti a nessuno. E la tenacia messa in campo una volta entrato a San Siro dimostra che l'inglese ha recepito il messaggio.

Ad incidere sulle prestazioni influisce sia l'aspetto tecnico sia mentale. Il mercato estivo ha cambiato la Roma e l'arrivo di Dybala ha inciso sull'ambiente. Se prima Abraham era il giocatore più rappresentativo della squadra, adesso c'è Dybala al centro del progetto. Mourinho aveva rivelato che la concorrenza potrebbe condizionare qualche giocatore più debole mentalmente. Giovedì l'ex Chelsea sarà titolare contro il Betis in Europa League in un Olimpico sold out.