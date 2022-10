Tammy e vittoria

[...] Il ritorno alla vittoria, ritrovando il gol e i sorrisi di Abraham è il miglior viatico possibile per ripartire anche in campionato, lunedì a Verona. La Roma ha fatto il suo dopo un avvio soft, dominando poi la scena per tutto il primo tempo, chiuso in vantaggio, con un gol annullato e aggiungedo un palo ed una traversa. Poi ci si è messa la solita amnesia difensiva firmata Mancini che ha regalato il pareggio ad Hetemaj. Ma è bastato spingere un po' sull'acceleratore per tornare avanti e trovare il gol del 2-1. Esame superato nonostante il brivido per il super gol di Browne poi annullato dal VAR per un fallo su Cristante. [...]

(Il Messaeggero)