Abraham e Osimhen hanno in comune più di quanto si pensi. [...] Osimhen è stato fermo per infortunio, mentre Abraham cerca ancora se stesso. [...] Chissà riuscirà a ritrovarsi domani visto che contro il Napoli ha un conto in sospeso. Entrambi hanno la concorrenza di Raspadori e Belotti che comunque è sinonimo di grande squadra. Tammy e Osimhen hanno entrambi fame di gol. La caccia è aperta.

(Il Messaggero)