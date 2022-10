Tammy c’è, il digiuno di gol è finito. Helsinki ko, il sogno europeo continua

Da Empoli a Helsinki. 45 giorni dopo l’ultima rete segnata riecco Tammy Abraham. Il digiuno è finalmente finito. Per Mourinho non poteva esserci notizia migliore. [...] Il sigillo del numero 9 giallorosso arriva provvidenzialmente a spezzare un dibattito, quello sui pochi gol segnati dal reparto offensivo, che era in procinto di diventare tossico all’interno dello spogliatoio. Ritrovare il feeling con la porta avversaria era di fondamentale importanza per l’attaccante. Poi ha fatto vedere anche altre cose molto buone e ha messo in campo tutta la voglia di uscire da questo momento. Tammy c'è, che sia un nuovo inizio.

(corsera)