Svago e turismo: ecco i segreti del recupero sprint di Dybala

Cinque ore al giorno di fisioterapia, fattori di crescita per accelerare la guarigione del muscolo, contatti continui tra lo staff della Roma e quello dell’Argentina. Dybala lavora come un forsennato per volare al Mondiale. Ormai è noto come la psicologia giochi un ruolo fondamentale anche nelle questioni prettamente fisiche. Il ct Scaloni il 14 novembre diramerà la lista dei convocati e intanto la Joya vuole liberare la testa da pensieri negativi. Grazie al lavoro mentale svolto dall’attaccante e al supporto della sua famiglia, Dybala si è lasciato alle spalle le sensazioni negative. Il suo entourage e la famiglia hanno organizzato alcune visite guidate della Capitale con l’obiettivo di alternare esercizi a momenti di svago.

(gasport)