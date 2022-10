“Superiamo gli ostacoli”: desk dedicato agli ipovedenti

Nuova iniziativa sociale della Roma, che a partire dalla gara di Europa League di domani contro il Betis, attiverà un desk dedicato ai tifosi con disabilità presso la Tribuna Tevere. [...] In particolare questo desk sarà dedicato a ipovedenti e non vedenti, a cui saranno consegnati dei dispositivi che consentiranno di ascoltare la radiocronaca del match. Le prenotazioni per il servizio di accompagnamento allo stadio possono essere effettuate al numero 3518484045 entro le 14 dai possessori di un biglietto o di un abbonamento.

(Corsera)