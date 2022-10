Stankovic ritrova Mou: “Rivali per 90′, ma lui è unico”

Nel posticipo del lunedì sera Stankovic sfiderà il suo passato più glorioso: Mourinho. “Prima di venire qui l’ho sentito, abbiamo fatto una videochiamata. Da lui ho imparato tanto, è una persona forte e mi ha cambiato in un momento difficile, tirando fuori un 20% di me in più che nemmeno io sapevo di avere. Ogni allenatore mi ha dato qqualcosa, ma José… Ho grandissimo rispetto per lui sia come allenatore che come persona, però quando cominciano i 90′ ognuno va per la sua strada. Conclusa quella parentesi, amici come prima“, ha detto il neo doriano.

(corsera)