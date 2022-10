Stankovic-Mou: nessuno sconto

(...) Non vorremmo essere nei panni di Dejan Stankovic, che ha esplicitamente inserito fra i propri punti di riferimento José Mourinho, che in carriera fino a questo momento ha vinto 26 trofei e che oggi cerca il successoe il sorpasso su Lazio e Udinese. Il tecnico della Sampdoria, che insieme al portoghese ha scalato il tetto d’Europa con l’Inter, si presenta alla sfidadi stasera in punta di piedi, sapendo di doversi confrontare con un allenatore da cui sta provando a copiare idee. (...) La gratitudine e l’affetto per il portoghese sono profondi: «Mi ha insegnato adandare oltre i miei limiti trasmettendomi un insegnamento che deve valere anche qui alla Samp. Mi diceva che le finali non si giocano, si vincono. E per noi ogni partita da qui alla fine sarà una finale». (...) Mourinho ha vissuto una vigilia di silenzio, preso dai dubbi se schierare titolare Belotti o dare una chance, l’ultima, ad Abraham. Il ballottaggio è aperto. Ma nella testa José ha anche Stankovic e il passato comune. Un paio di episodi dimostrativi. Stankovic sembrava dover andare alla Juventus e quando il 16 luglio 2008 si presenta alla Pinetina, pensa che la sua avventura all’Inter sia agli sgoccioli. «Vieni, ti stavo aspettando», gli dice subito Mourinho. E Dejan pensa ad un discorso d’addio, invece Mou gli si rivolge così: «Sei la mia scommessa, ti rivoglio ai livelli della Lazio. Lì eri amico di Mancini, tra due mesi potremmo esserlo anche noi». (...)

(gasport)