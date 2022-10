Stankovic e la sfida con l’amico Mou

IL TEMPO (F. SCHITO) - L’emozione della prima a Marassi da tecnico della Sampdoria, la felicità nel riabbracciare un vecchio maestro. Dejan Stankovic presenta la sfida contro la Roma, in programma lunedì, e spende parole al miele per José Mourinho, l’uomo grazie al quale riuscì a vincere tutto con la maglia dell’Inter. «Affrontiamo una grande squadra guidata da un grande allenatore, che stimo molto. Per me sarà un'emozione enorme lunedì sera, ho imparato tantissimo da lui. Ci siamo sentiti, mi hafatto una videochiamata. Abbiamo fatto un percorso stupendo insieme: quella di lunedì sarà una parentesi e poi amici come prima». Archiviato il sentimento, Stankovic deve pensare a una Sampdoria raccolta in condizioni disastrate, dopo che con Giampaolo aveva ottenuto soltanto due punti in otto giornate. Al primo colpo, «Deki» ha guidato i suoi a un buon pareggio in casa del Bologna: «Ripartiamo dal secondo tempo del Dall’Ara, è l’atteggiamento che piace a me. Non meritiamo il posto in classifica che abbiamo e possiamo fare molto di più: tutti insieme la salvezza è possibile e non voglio pensare al mercato. Alla pausa del campionato dovremo essere fuori dalla zona retrocessione, a gennaio vedremo». Il tecnico ha incentrato la seduta di lavoromattutina diieri sull’intensità e la squadra tornerà al lavoro stamattina: ancora fuori Winks, fisioterapia per Murillo. Si va verso la conferma del 4-2-3-1 con Caputo unica punta e Gabbiadini dirottato sulla trequarti, mentre dovrebbe partire dalla panchina l'ex giallorosso Villar.