La Uefa ha comminato altre due giornate di squalifica per Zaniolo, che si sommano a quella già scontata contro il Betis. Questa è stata la decisione della Commissione Disciplinare che si occupa di sanzionare le condotte antisportive durante le partite europee. La Roma farà ricorso perchè non ritiene congura la punizione inflitta al giocatore. Se la Roma non riuscisse a spuntarla, Zaniolo salterebbe le ultime due partite del girone e tornerà nell'eventuale fase successiva.

(Il Messaggero)