Staffetta Gallo-Tammy

«È compito degli allenatori trovare il modo di far giocare insieme i giocatori bravi». José Mourinho non si spaventa dell’abbondanza in attacco, non sente le pressioni e ha la forza (e il carisma) di poter lasciare in panchina anche un centravanti pagato 40 milioni pocopiùdi unanno fa (Abraham). È accaduto in uno dei match più importanti del campionato e potrebbe riaccadere stasera contro il Real Betis. (...) All’orizzonte, dunque, si profila una staffetta Abraham-Belotti, con il Gallo in vantaggio sull’inglese Ne è conferma la seduta di ieri con l’ex granata schierato nella formazione titolare. Tammy è partito dalla panchina a San Siro contro l’Inter (è la seconda volta in 45 partite di Serie A) e quando è entrato ha dimostrato di non aver accusato il colpo. Il suo problema con il gol non è ancora risolto, crea tanto ma non concretizza. (...) Improbabile che parta in coppia con Belotti perché l’assetto tattico sarebbe molto sbilanciato e la difesa esposta agli attacchi avversarsi senza Zaniolo che può garantire copertura: «La concorrenza con Tammy la vivo molto bene. So che è un grandissimo attaccante della nazionale inglese e per me è un’opportunità di confrontarmi. Uno stimolo personale perché so che per poter giocare devo dimostrarlo in ogni allenamento e in ogni partita»,ha spiegato il Gallo.

(Il Messaggero)