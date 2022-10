Stadio Flaminio, il sogno della grande rinascita è ancora senza progetto

Il dialogo è aperto da mesi e gli incontri in Campidoglio, formali e informali, non si sono mai interrotti. L'obiettivo è trovare uno stadio della Lazio come vorrebbe Claudio Lotito ed una delle ipotesi è quella di riqualificare lo stadio Flaminio.

Ad agosto c'è stata la stesura di un documento presentato al dipartimento dello Sport, una richiesta formale di raccogliere tutta la documentazione relativa allo stadio disegnato da Nervi. Il progetto potrà vedere la luce solo quando il Campidoglio metterà a bando la gestione dell'impianto e qualora fosse proprio la Lazio ad aggiudicarsi la partita. [...] Mentre il Comune attende la risposta di Lotito, emergono alcuni dettagli di un progetto che - secondo i promotori - potrebbe andare oltre il Flaminio stesso e allargarsi anche alla riqualificazione di un quadrante ampio e strategico per la città. [...]

Tuttavia, secondo quanto riporta anche l'assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale ad oggi il progetto della Lazio per lo stadio Flaminio ancora non è arrivato. Questo ritardo ha freddato i rapporti tra il presidente biancoceleste e l'amministrazione capitolina, che vorrebbe portare avanti in parallelo i progetti della Roma a Pietralata e della Lazio sul Flaminio. La questione centrale riguarda i vincoli esistenti sulla struttura, legati alla Soprintendenza che con tutta probabilità rendono impossibile cambiare la vocazione dello stadio. [...]

(La Repubblica)