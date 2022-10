Stadio, entro fine gennaio il sì del Comune alla Roma

Metà gennaio: è questo il mese in cui dovrebbe concludersi la conferenza dei servizi preliminare che dovrà dare il via allo stadio della Roma a Pietralata. Successivamente il Campidoglio pronuncerà il "pubblico interesse" all'opera, ovvero il via libera, a fine mese o a inizio febbraio. L'obiettivo dei Friedkin è inaugurare lo stadio nel giugno del 2027, l'anno del centenario del club.

Ieri il CEO Pietro Berardi ha consegnato al sindaco Gualtieri 12 tavole di disegni, mappe e relazioni scritte che costituiscono lo studio di fattibilità. Ora il primo step è la conferenza dei servizi preliminare, che ha 90 giorni di tempo per concludere i lavori. Il voto sul pubblico interesse dovrebbe arrivare a fine gennaio o, al massimo, a inizio febbraio.

I posti nel nuovo stadio saranno 61.000, estendibili di altri 4.000 per i grandi eventi. Ancora imprecisato, invece, il costo totale dell'investimento. Oltre al museo, sarà presente anche un lato "green", infatti verranno piantati ben 3.000 alberi. Grande importanza anche al trasporto pubblico: l'idea sarebbe quella di far arrivare due terzi degli spettatori usando treni, metro e autobus. Nei pressi dello stadio circa 27.000 spettatori potrebbero trovare parcheggio.

