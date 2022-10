Stadio della Roma, lo studio del club sui trasporti: “La metà dei tifosi ci raggiungerà in metro”

La scommessa sostenibile della Roma sta tutta nei dati presentati nella relazione sul traffico e sulla mobilità allegata al progetto del nuovo stadio. Secondo i tecnici ingaggiati dal club per buttare giù lo studio preliminare, i tifosi arriveranno allo stadio soprattutto con i mezzi pubblici: in 18.288 arriveranno a Pietralata in metro. (...) L’impianto del futuro è servito dalle fermate Quintiliani, Tiburtina e Bologna della metro B. Altri 5.225, stando sempre alle proiezioni dei progettisti della Roma, dovrebbero scegliere il treno: a Tiburtina fermano le linee ferroviarie urbane Fl1 (Orte-Fiumicino Aeroporto), Fl2 (Tiburtina-Tivoli) e Fl3 (Ostiense-Viterbo). Risulta “chiusa” la stazione metro più vicina, quella di Quintiliani. “Da sottolineare è la decisione, per motivi di sicurezza e miglior gestione dei flussi, di tenere chiusa la fermata Quintiliani al termine delle partite“. (...) Nei documenti allegati al progetto, la Roma punta decisa anche sulla mobilità condivisa. La scommessa sullo sharing va anche oltre la disponibilità attuale di auto, scooter e monopattini. Al punto di immaginare anche un possibile sistema di navette: nel progetto si parla infatti di “servizi on demand innovativi” accompagnando all’annuncio la foto di un autobus.

(La Repubblica)