Stadio della Roma, Gualtieri: "Presto l'ok"

LEGGO (F. BALZANI) - L'obiettivo è il Centenario, la missione è quella di avere uno stadio da 65mila posti, aperto 7 giorni su 7 e con un forte impatto ecologista. Ieri la Roma, per conto dell'ad Berardi, ha consegnato lo studio di fattibilità in Campidoglio per il nuovo impianto di Pietralata. Lo attendeva il sindaco Gualtieri, che ha annunciato: «Inizieremo subito la conferenza dei servizi, la proposta è molto seria».

Conferenza dei Servizi che dura 90 giorni e dovrà dare il via libera definitivo, a cui seguirà il permesso a costruire. Se tutto filerà liscio, quindi, entro fine 2024 si potrà porre la prima pietra per lo stadio, che sarà tecnologico, innovativo e a zero impatto ambientale. Con l'obiettivo di finire i lavori in meno di due anni e poter quindi inaugurare l'impianto (probabilmente a marchio Toyota) nella prima partita della stagione 2027-2028.

La spesa dei Friedkin non sarà inferiore ai 450 milioni di euro e non riguarderà strutture edilizie supplementari, come era invece progettato nel fallimentare piano precedente a Tor di Valle.