Spinazzola stop. C’è lesione, torna nel 2023

IL TEMPO - Un nuovo stop. E a fermarsi è ancora un terzino. Un'altra beffa per José Mourinho, che stavolta perde Leonardo Spinazzola per le gare che la Roma dovrà affrontare prima della sosta contro Verona, Ludogorets, Lazio, Sassuolo e Torino. L'esterno giallorosso ha riportato una lesione al retto femorale sinistro durante l'allenamento di sabato scorso e sarà costretto a fermarsi per almeno due settimane. Un stop che sancisce la fine del 2022 per il classe '93, che tornerà convocabile a gennaio. Ieri il giocatore non è partito insieme alla squadra e seguirà da casa la gara contro gli uomini di Bocchetti. Sull'aereo decollato da Fiumicino in direzione Verona c'erano invece Matic e Celik: entrambi hanno svolto la rifinitura con il gruppo ma al Bentegodi inizieranno il match in panchina. Sulla fascia sinistra, al posto di Spinazzola, giocherà Zalewski mentre, sulla corsia opposta, Karsdorp tornerà titolare dopo aver riposato in Europa League. Nessuna novità invece a centrocampo - confermata la coppia Cristante-Camara - mentre sulla trequarti Zaniolo tornerà ad affiancare Pellegrini alle spalle di Abraham. Dubbio invece in difesa, con Smalling e Kumbulla in ballottaggio per un posto davanti a Rui Patricio insieme a Mancini e Ibañez (l'inglese è favorito). Ad accompagnare la Roma in trasferta ci saranno 3000 tifosi giallorossi, che andranno ad occupare secondo e terzo anello della Curva Nord.