Spinazzola-Lozano, è un duello a tutto gas

Leonardo Spinazzola ancora non riesce a togliersi di dosso tutta la ruggine accumulata dai dieci mesi di inattività dovuta alla rottura del tendine d’achille, ma al posto di Lozano, in vista di Roma-Napoli, non saremmo tranquilli. Il terzino giallorosso, infatti, dà il suo meglio proprio quando spinge. Non a caso le occasioni da gol che finora è riuscito a creare (8) non sono poi così tanto diverse rispetto a quelle del messicano (11) che pure dovrebbe giocare maggiormente nella metà campo avversaria. Al tempo stesso il messicano è in gran forma – tre gol in 8 giorni e tre partite – ed è capace di accelerazioni difficili da leggere per qualsiasi difesa. Luciano Spalletti al Chucky e a Politano chiede sempre di andare a mille e di ragionare da titolari. Che poi uno giochi 60’ e l’altro 30’ diventa un dettaglio se in quella mezz’ora si riesce a essere decisivi.

