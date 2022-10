Spalletti: «Sono forti, sarà molto dura»

IL TEMPO - Spalletti è pronto per il grande ritorno all'Olimpico e a modo suo accende la super sfida: «Ora arriva Mourinho, il super-allenatore, di conseguenza bisogna sempre aumentare le nostre capacità. Loro sono forti, sarà dura. È difficile per me non apprezzare il lavoro dei miei colleghi, io posso apprendere dallo scorrimento di partite anche di C, ancora di più da Liverpool, City, Arsenal, diventa ancora più facile perché hanno genialità in panchina ed in campo e Mourinho è stato uno di questi. Percepisco il suo saluto come quello di un amico e io faccio altrettanto». L'ex allenatore giallorosso preferisce concentrarsi sui suoi: «Metteremo in campo le nostre qualità, quello che sappiamo fare dobbiamo continuare a farlo». Poi un pensiero sul passato e su quanto ha lasciato a Roma: «I pensieri belli hanno sempre il sopravvento su quelli brutti, conosco molte persone a Roma, ci sentiamo spesso con molti e ritornare a Romami crea sempre molti sorrisi e di conseguenza sono contento di tornarci». Anguissa non sarà rischiato, Osihmen in attacco