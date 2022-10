Spal eliminata, niente sfida con De Rossi Passa il Genoa che affronterà i giallorossi

IL TEMPO (M. VITELLI) - Appuntamento rimandato. Nel secondo turno di Coppa Italia il Genoa batte la Spal di Daniele De Rossi 1-0 con una rete su calcio di rigore di Gudmundsson nel recupero del primo tempo e guadagna il diritto di sfidare la Roma a gennaio all’Olimpico (la data esatta sarà comunicata dalla Lega nelle prossime settimane). Nella seconda partita in assoluto da allenatore, il ragazzo di Ostia incassa il primo risultato negativo della sua carriera in panchina e deve rinviare a data da destinarsi la sfida del cuore. Chissà come sarebbe andata. Di certo il suo pubblico lo avrebbe accolto con quell’amore che non sarà mai in discussione, sicuramente lui si sarebbe emozionato fino al fischio d’inizio, poi avrebbe dato tutto sé stesso. Perché è Daniele De Rossi e dopo diciannove stagioni con la maglia giallorossa conosciamo bene la sua voglia di vincere. «I ragazzi sono stati encomiabili, hanno dato tutto – dice a fine gara – ci sono cose che devo sistemare, ma dal punto di vista umano e professionale sono soddisfatto perché l’impegno non manca mai». Dall’esonero di Venturato sono passati pochi giorni, ma della squadra spenta e senza idee che ha perso col Frosinone senza quasi provare a giocarsela già non c’è traccia. «Il processo è appena iniziato – spiega De Rossi – questa è una società organizzatissima ed è un delitto che sia in B. Il materiale c’è, ora sta a me». Gli viene chiesto se sia dispiaciuto per il mancato incrocio con la Roma. «Mi dispiace aver perso, abbiamo degli obiettivi chiari a partire da sabato. Avrò tempo per tornare a Roma». E quando capiterà, i suoi tifosi saranno lì ad abbracciarlo.