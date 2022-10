È in dirittura d’arrivo Ola Solbakken. L’attaccante si trasferirà alla Roma durante il mercato di gennaio. Mourinho lo avrebbe voluto portare nella tournée in Giappone e nel ritiro in Portogallo, ma non è stato possibile trovare un accordo col Bodo. C’è invece quello verbale col giocatore che si libererà a parametro zero. L’ultima partita giocata è stata quella del 27 ottobre scorso contro il Zurigo. Solbakken firmerà un contratto di 4 anni.

(Il Messaggero)