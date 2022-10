Sognando De Rossi, è l’ora di Faticanti: “Io lo volevo rugbista”

Era il mio sogno fin da bambino". Aveva quattro anni Giacomo Faticanti quando ha cominciato a tifare Roma grazie al papà. I 13 minuti contro l’Helsinki sono stati il coronamento di un percorso faticoso, portato avanti con costanza e grandi rinunce. La famiglia di Giacomo è romana, il papà Paolo la definisce "equilibrata", perché è una di quelle che per generazioni ha fatto dello studio e del lavoro i cardini della vita. Un esempio per il ragazzo che ha visto sin da piccolo il padre lavorare nella farmacia di famiglia di Sora e sacrificarsi per accompagnarlo tutti i giorni agli allenamenti con il Frosinone. "E pensare che avevo cercato di coinvolgerlo verso il rugby, perché mi sembrava uno sport più nobile, poi ha cominciato a giocare a pallone e la natura ha fatto il suo corso" [...] E poi, c’è quella passione per Daniele De Rossi nata quando era sugli spalti dell’Olimpico seduto accanto al papà: "Si conoscono e si stimano reciprocamente, ma Giacomo vive nel suo mito. Lo ha affascinato come giocatore e poi anche quando l’ha conosciuto come persona" ha detto il Padre.

(Il Messaggero)