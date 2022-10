Smalling: «Siamo forti e io voglio segnare ancora»

C'è un talismano, il vice allenatore

che quando va in panchina al posto dilavince sempre, e una preoccupazione, l'uscita diper un fastidio muscolare che lo mette a rischio in vista del Betis. Il resto a San Siro è pura festa. «Sapevamo di essere più forti. Ci sentivamo così e l’abbiamo dimostrato in campo», ha detto. Gli fa eco, che parla anche di scudetto: «Bisogna sempre stare nel mezzo senza creare troppo aspettative. Lo scudetto è un po’ troppo, ma non dobbiamo neanche pensare di essere gli ultimi arrivati. Siamo forti, se giochiamo così possiamo lottare».