Smalling l’indistruttibile. Mou in difesa non può farne a meno

In difesa Mourinho ha avuto i giocatori contati: 4 dei primi 5 calciatori più utilizzati, compreso Rui Patricio, fanno parte di quel reparto. A guidare questa classifica è una piacevole sorpresa visti i trascorsi: è Smalling seguito da Mancini e Ibanez. L’inglese è il più utilizzato di tutta la rosa con 1367 minuti complessivi. Nelle uniche due occasioni che Mourinho lo ha messo inizialmente in panchina, è stato poi costretto a mandarlo in campo. Basta dire che Smalling ha già superato il minutaggio avuto nella stagione 20-21. Lo scorso anno è andata meglio con 2902 minuti giocati e 38 presenze complessive.

(corsera)