Sliding doors: Dybala a San Siro ma gioca per Mou

L'Inter lo voleva, lui voleva l'Inter, ma alla fine non se ne fece più nulla. Oggi Paulo Dybala sfiderà i nerazzurri, che tanto lo hanno cercato in estate, senza però riuscire a tesserarlo. Il trasferimento alla Roma lo gratifica e lo stuzzica anche per il futuro. Stasera non giocherà per farsi rimpiangere né per chissà quale ripicca, ma per dimostrare che, anche attraverso il suo ingaggio, i giallorossi si sono elevati all’altezza delle big: una squadra che si permette un allenatore come Mourinho e un numero 10 così ha il diritto di essere considerata grande. Scenderà in campo? Di sicuro è a disposizione e non è escluso che parta dall'inizio insieme a Pellegrini, Zaniolo e Abraham.

Dybala inoltre affronterà Lautaro, suo compagno di Nazionale. I due vanno molto d'accordo, ma l'interista è riuscito a diventare ciò al romanista non è mai riuscito, ovvero essere il partner di Messi.

(La Repubblica)