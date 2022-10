Si ferma anche Spina. Mou va a Verona e tenta il sorpasso

La media torna ad essere preoccupante: un indisponibile a partita, con l’infortunio che arriva a poche ore dalla partita. Prima Zalewski con il Napoli, poi Ibanez con l’Helsinki e ora è il turno di Leonardo Spinazzola: l’esterno sinistro giallorosso ha accusato un problema muscolare nell’allenamento di sabato, ha saltato la rifinitura di ieri mattina per sottoporsi ad esami strumentali. [...] Il sorriso di Mourinho può tornare a splendere per i ritorni di Zaniolo, Ibanez, Matic e Celik, quattro pedine che possono tutte trovare minutaggio al Bentegodi. In difesa il dubbio riguarda Smalling: l’inglese può riposare a favore di Kumbulla, le altre scelte di Mourinho sono fatte [...].

(La Repubblica)