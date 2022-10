Sfida da pesi massimi tra i quasi amici Mourinho e Spalletti

A Roma è di nuovo una questione di centimetri. [...] I centimetri su cui si sfideranno Mourinho e Spalletti sono quelli dei loro giocatori. Perchè sono i due tecnici a sfruttare al meglio la superiorità fisica. Da quando sono sulle loro rispettive panchine nessuno ha segnato di più in Serie A su palla inattiva: 23 gol il Napoli e 22 la Roma. Contro il tremendissimo Mou, per citare una sua definizione, Luciano sceglierà i pesi massimi. [...] Osimhen davanti, Ndombele in mezzo al campo e Olivera a sinistra. Tutti insieme sono 42 centimetri più alti dei colleghi di reparto. Dall’altra parte per evitare distrazioni Mourinho ha chiuso tutti a Trigoria, poi sceglierà anche lui una squadra più fisica. Una Roma da “finale” col 3-5-2 e la coppia Abraham-Zaniolo davanti, come a Tirana quando ha vinto la Conference League.

(La Repubblica)