Scintille a fine partita tra Irrati e Karsdorp

Finale di Roma-Napoli tra le scintille in campo tra i calciatori delle squadre e il coinvolgimento di alcuni membri dei rispettivi staff. Karsdorp, con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, è andato a chiedere spiegazioni al direttore di gara Irrati a brutto muso. Rosso di Irrati destinato al preparatore atletico giallorosso Rapetti, come si è capito in un secondo momento.

«Irrati ha sbagliato - le parole di Mourinho - perché ha espulso il nostro preparatore atletico, ma tutto era nato perché Lozano aveva provocato la nostra panchina e ha aggredito uno dei miei calciatori». (Corsera)