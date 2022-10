De Rossi: sondaggi da Sampdoria e Salernitana

[...] Il passivo pesante apre le riflessioni serie in casa della Salernitana. [...] Ma certo Nicola - che alla ripresa si aspettava molto di più - dovrà intervenire sulle doti morali da mettere in campo. Da subito. A partire da domenica all’Arechi contro il Verona. Anche perché in casa granata sono apparse nuvole nere sul futuro del tecnico, con sondaggi dalle parti di Ranieri (corteggiato anche dalla Sampdoria), Daniele De Rossi (pronto ad esordire su una panchina) e l'ex tecnico dell'Empoli Andreazzoli.

(Corsport)

Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Monza, adesso per la Sampdoria è arrivata la svolta nel ruolo di allenatore. Marco Giampaolo è stato esonerato ufficialmente dal club, con la squadra ultima con 2 punti totalizzati in otto partite. Per il ruolo di nuovo allenatore, oltre ai nomi di D'Aversa (ancora sotto contratto con la società) e di Claudio Ranieri, la Sampdoria pensa anche a Dejan Stankovic, ma anche Andreazzoli e De Rossi.

(gianlucadimarzio.com)