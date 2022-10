Sabatini: “Non so cosa sarebbero i giallorossi senza Mourinho”

CORSPORT - Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha rilasciato un’intervista al quotidiano, soffermandosi sulla sfida di domenica sera tra Roma e Napoli. Queste le sue parole:

Spalletti e Mourinho, domenica.

“Ecco un altro che fa dipendere il proprio club da se stesso. Perché non so cosa sarebbe la Roma senza Mou. Ha un calcio diverso, chiamiamolo freddo, cinico, tutti quegli aggettivi che mi fanno anche un po’ schifo perché sanno di niente, ma è quarto e dunque è da scudetto: chi arriva là, se la gioca fino alla fine. E gli mancano Dybala e Wijnaldum, che recupererà. Ha il vegano, Smalling, che è irrinunciabile, va a strozzare le linee, ad aggredire il probabile rifinitore, a stracciare gli avversari e poi, se gli capita, fa pure gol. C’è il segno di Mou pure in questo”.

