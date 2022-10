Sabatini e il destino di Daniele «Era un allenatore che correva»

Gasport- Walter Sabatini, ex dirigente sportivo giallorosso ha rilasciato un'intervista al quotidiano parlando della nuova carriera di Daniele De Rossi, queste le sue parole:

Tacopina le ha rubato l’idea?

(sorride) «Eh, forse; ma io oggi sono un uomo disoccupato: certamente se avessi avuto una squadra l’avrei preso con me immediatamente. [...] Arrivo a dire che sono leggermente emozionato».

L’amicizia fra voi è profonda.

«Sono “innamorato” di lui perché lui è un innamorato del calcio. Studiava, si informava, metodi tattici e di allenamento, ha avuto tecnici di livello ed esperienza, penso a Zeman, Luis Enrique, Spalletti, Lippi, tanti altri [...] era già… un allenatore che correva»

La prima cosa che ha detto a Daniele?

«Che non sono ancora preparato ad andare in stress anche il sabato pomeriggio… [...]».

Come sarà il suo calcio?

«Ancora non lo so ma non credo farà stravolgimenti: Daniele è sveglio. [...]».

Daniele è un predestinato?

«Per me lo è ma attenzione: non è ancora una stella. Intanto faccia bene il suo lavoro: il calcio in Italia è nato in poche piazze e una di queste è Ferrara, [...] Una cosa mi sento di dirla: doveva cominciare, è giusto che inizi e sono felicissimo che lo faccia a Ferrara. Forza Spal…».