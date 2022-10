Rui Patricio, l’esame Samp e la voglia di riscatto

“La pressione è un privilegio“. Firmato Rui Patricio. E ora, dopo averlo fatto sui social, contro la Sampdoria il portiere vuole rispondere sul campo alle critiche ricevute e tornare a chiudere la porta agli avversari. [...] Dodici partite stagionali e dodici reti subite: non c’è bisogno di nessun calcolo matematico per ricavare la media. Solo in 4 occasioni è riuscito a mantenere la porta inviolata (Salernitana, Cremonese, Monza e Helsinki). Troppo spesso il gol è arrivato puntuale, a volte in maniera davvero sfortunata. [...] Serve il “vecchio” Rui per continuare a sognare, i tifosi giallorossi sperano già domani contro la Sampdoria.

(La Repubblica)