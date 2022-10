Roma, uno è di troppo in attacco: rischia Abraham con la Samp

"Zaniolo? Se giochiamo con la coppia Abraham-Belotti può fare anche il quinto a sinistra“. Lo ha detto sorridendo, Mourinho, dopo la partita di Europa League col Betis Siviglia, probabilmente per dribblare una domanda da parte del cronista che sarebbe arrivata. La questione però è reale e già domani contro la Sampdoria a Marassi andrà affrontata. [...] Non anticiperà niente lo Special One, che anche oggi non parlerà, ma uno tra Abraham, Belotti e Zaniolo dovrà partire dalla panchina e qualunque scelta farà il tecnico scontenterà qualcuno. [...] Guardando al rendimento, quindi, una maglia dovrebbe essere la sua: un’esclusione di Abraham, però, avrebbe conseguenze pesanti sul morale dell’inglese, che sta già attraversando un periodo difficile, con pochi gol (solo 2 in stagione, entrambi in campionato) e un nervosismo crescente.

(corsera)