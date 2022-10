Roma, tra Betis e Lecce solo un mini turnover

Undici le partite che gli uomini di Mourinho dovranno affrontare in trentasette giorni, circa una sfida ogni quattro giorni. E Mou sarà felice di avere di nuovo a disposizione diversi giocatori dopo il periodo negativo con gli infortunati. Il turnover si dividerà in due tra Betis e Lecce, sfide nelle quali Mourinho cambierà qualche elemento per avere più rinforzi. Rimarrà titolare Rui Patricio mentre Smalling riposerà contro il Lecce lasciando spazio a Kumbulla. Contro il Betis giocherà Zalewski al posto di Spinazzola, prendendo forse anche il posto di Celik nella sfida contro il Lecce. Domani titolarità per Matic e Cristante che lasceranno il posto a Camara nella sfida di domenica. Il doppio cambio dipenderà dalle condizioni di Pellegrini. Da valutare anche la doppia titolarità di Dybala che verrà valutato nella seduta di oggi dopo i crampi avvertiti a San Siro, al suo posto potrebbero partire dal 1' Belotti ed Abraham.

(Corsport)