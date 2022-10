Roma, tira aria di svolta (buona)

Nella passata stagione la Roma non aveva raccolto un punto nei sei incroci con Inter, Milan e Juventus e ora, dopo appena due gare, è già a +4. Questo è sinonimo di un cambio di marcia evidente visto che siamo all'ottava giornata. Inoltre, sono due partite recuperate dopo essere andati in svantaggio. Sono, invece, 26 le reti segnate da palla inattiva dall'arrivo di Mourinho.

Come non è poco il modo in cui Mourinho sta cambiando la Roma: a Milano ha mostrato ancora le sue capacità di trasformista. A San Siro è partito senza punte, con Pellegrini a fare il pendolo tra la posizione di falso nueve e quella di trequartista, e ha poi finito con due centravanti. A Salerno e con la Cremonese aveva schierato i “Fab Four”; a Udine è partito con il 3-5-2; a Torino per recuperare ha virato prima sul 4-2-3-1 per poi schierare il 3-5-2 dopo il pari.

(Il Messaggero)