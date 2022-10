Roma sola in vetta con Haavi e Serturini

Dalla Champions al campionato, la Roma sa solo vincere e dà l’idea di non soffrire – almeno per ora – il doppio fronte. Nel primo dei due big match di una giornata già significativa (le prime 4 in classifica si sfidano tra loro), il successo in trasferta sull’Inter ha consentito alle giallorosse di allungare in vetta (...) aA Sesto San Giovanni, Roma avanti poco prima del l’intervallo con il tap in vincente di Serturini (primo gol stagionale) dopo il palo colpito da Haavi; è stata poi la stessa norvegese, al quarto d’ora della ripresa, a raddoppiare ben imbeccata da Greggi. L’Inter, che prima di ieri era l’unica squadra imbattuta, ha accorciato grazie a un’autorete (deviazione a metà tra Ceasar e Minami). (...)

(gasport)