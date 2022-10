Roma senza pietà, Napoli mille colori

Sono le gare che preferisce. Quelle nelle quali, apparentemente, parte nettamente sfavorito. Sarà una settimana lunga quella che avvicinerà Mourinho alla sfida con il Napoli. [...] Come in ogni confronto che si rispetti, da un lato ci sono Pellegrini e compagni, già ribattezzati "brutti, sporchi e cattivi" che fanno del cinismo (appena 13 reti segnate in campionato in 10 gare con 6 successi di misura su 7 ottenuti) la loro stella polare. Dall'altro il Napoli dei miracoli, quello capace di segnare 42 reti dall'inizio della stagione in 14 partite (3 di media), forte di una striscia di 10 vittorie consecutive fra campionato e coppa che lo rende lepre non solo in Italia ma in tutta Europa. [...] Su due dati invece le squadre, almeno numericamente, si equivalgono. In primis a livello di marcature subite: entrambe sono a quota 9. Ma anche nella capacità di sbloccare la partita da palla inattiva. Il Napoli c'è riuscito già 7 volte. curiosamente sempre da calcio d'angolo. La Roma, esclusi i rigori o le punizioni dirette, è subito dietro a 9.

(Il Messaggero)