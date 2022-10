Roma più fresca: bonus da sfruttare

In partenza la sfida di San Siro è indecifrabile. Sia l’Inter che la Roma arrivano alla partita dopo una frenata: sconfitta nerazzurra a Udine e giallorossa all’Olimpico con l’Atalanta. [...] Lo scontro diretto di Milano, dunque, diventa il primo vero esame stagionale per entrambe le squadre. [...] La Roma ancora cerca la continuità che è mancata dall’inizio del torneo: già tre le sconfitte in nove match, contando anche l’Europa League. E, come se non bastasse, è chiamata anche a invertire il trend contro le big: i giallorossi sono spesso piccoli contro le grandi. L’Inter ha la rosa migliore, ma conta pure le assenze più pesanti: Brozovic e Lukaku. Forfait che peseranno, soprattutto perché martedì a San Siro è atteso il Barcellona, partita fondamentale per il percorso in Champions. Ecco il vero vantaggio della Roma. Che si presenta a Milano sicuramente più riposata e fresca dell’avversaria. [...]

(corsport - U. Trani)