Roma, obiettivo nuovo stadio nel 2027

La Roma vuole regalarsi uno stadio per il centenario. I Friedkin, infatti, vogliono completare la costruzione dell'impianto a Pietralata nel 2027 e ieri è stato compiuto il primo passo, ovvero la consegna dello studio di fattibilità al Comune di Roma. La prima pietra, però, non sarà posta prima di due anni. La capienza sarà di massimo 65mila posti e potrebbe ospitare eventi internazionali come la finale di Champions League e i Mondiali. Il progetto, inoltre, prevede anche la piantumazione di 3000 alberi. L'accesso con i mezzi pubblici sarebbe agevolato dalla presenza della stazione Tiburtina. Per il momento ci sono due incognite: la prima riguarda l'entità dell'investimento che dipenderà dall'andamento dei costi di energia e materiali, la seconda concerne l'esito dei ricorsi dei vecchi proprietari dei terreni di Pietralata. Ancora da decidere se lo stadio sarà di proprietà della Roma o dei Friedkin.

(Milano Finanza)