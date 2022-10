Roma-Napoli senza 10. Ma Pellegrini e Kvaratskhelia potrebbero portare quel peso

Roma-Napoli senza dieci. Così è da anni e così sarà, non sappiamo per quanto tempo. Il Napoli ha intitolato lo stadio a Diego Maradona e ha ritirato la sua maglia numero dieci. Nessuno nel Napoli potrà più indossarla, a meno che con il passare del tempo non si decida di sbloccare la divisa del “Diez”. La Roma ha lasciato libera la dieci di Francesco Totti, ma dal giorno del ritiro dell’ex capitano, nel 2017, nessuno ha più osato vestirla. (...) In attesa di un nuovo Totti e di un nuovo Maradona, godiamoci il Roma-Napoli di domenica sera, sfida d’alta quota. Il Napoli è primo, la Roma quarta. Squadre forti, giocatori di livello. Nella Roma mancherà per infortunio proprio Dybala, il giocatore degno della numero dieci ex tottiana, maglia che non sfigurerebbe neppure addosso al numero sette Lorenzo Pellegrini, il capitano di oggi, romano e romanista. Nel Napoli la numero dieci potrebbe portarla l’uomo nuovo, il georgiano Khvicha Kvaratskhelia, numero 77, ala con tecnica da trequartista. Consoliamoci così, con Pellegrini e Kvaratskhelia.

(gasport)